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تعليق كلوب مدرب ليفربول بعد الوقوع مع بورتو بدوري الأبطال

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علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق الإنجليزي عن وقوع الفريق أمام بورتو البرتغالي، ضمن دور ربع النهائي من .

وأوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت ظهر اليوم، الجمعة عن مواجهة ليفربول أمام بورتو، وستكون مباراة الذهاب على ملعب "أنفيلد"، والإياب على ملعب بورتو.

وقال كلوب في تصريحاته لموقع ليفربول الرسمي: " ماذا يمكنني أن أقول؟ سنواجه بورتو الذي قد واجهناه من قبل، العام الماضي، نعلم أن مواجهتنا معهم لم تكن سهلة، نتيجة

الموسم الماضي كانت رائعة، لا يمكنني أن أقول أنها أفضل قرعة لنا، لأنها ليست كذلك".

وأضاف "في مباراة الإياب أمامهم رأينا جودتهم العالية، والحقيقة، لا يوجد شيء اسمه أنها قرعة جيدة، نحن نعلم أنه يجب علينا الاستعداد جيدًا للمباراتين، بغض النظر عن الخصم الذي ستضعنا القرعة أمامه".

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وتابع كلوب " نعم مدربي المساعد لدينا في الجهاز الفني، بيب لايندرز، قد قضى سنوات

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في تدريب الأكاديمية ببورتو، هو دائمًا ما يتحدث عنهم بإحترام شديد، سيساعدنا بالتأكيد في جمع الكثير من المعلومات عنهم، وهذا ما نحتاجه في الوقت الحالي، لكن الحسم بالطبع على أرضية الملعب، الآن عرفنا خصمنا، وعلينا الاستعداد له جيدًا".

وستكون مباراة الذهاب بين ليفربول وبورتو، على ملعب "أنفيلد" يوم 9 أبريل الشهر المقبل، وستكون مباراة الإياب بينهما 17 أبريل من الشهر نفسه.

وسيلتقي الفائز من المباراة، أمام الفائز من مباراة ومانشستر يونايتد، بدور نصف النهائي من دوري الأبطال.

وتواجه ليفربول وبورتو في العام الماضي، بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وفاز الريدز على بورتو حينها، بخماسية نظيفة.

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