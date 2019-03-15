بالصور.. انطلاق النسخة الأولى من ماراثون القاهرة

انطلق، صباح اليوم الجمعة، النسخة الأولى من "ماراثون القاهرة" والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وينظم بالتعاون مع شركة Cairo Runners لصالح مستشفى 57357.
سلطان المسئول عن الحدائق العامة بمحافظة القاهرة، الدكتور أحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة.
وأناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضة، وحضر الماراثون اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور أشرف البجرمي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، اللواء محمد
انطلق الماراثون في الساعة السادسة من أمام حديقة الحرية بوسط البلد، مرورا بمنطقة وسط البلد وكورنيش النيل ثم العودة مرة اخري لنفس النقطة.
وتم تقسم الماراثون الي خمسة سباقات الأول سباق 42 ك للمحترفين والثاني سباق 21 ك
وشارك في الماراثون العدائين المصريين والدوليين كما حضره عدد كبير من الجنسيات المختلفة والشخصيات العامة ومجموعة من الفنانين لدعم مرضى السرطان كما سيتم التبرع بجزء من ثمن التذاكر لصالح مستشفى 57357.
يعد هذا الماراثون حدثا رياضيا ضخما هو الأول من نوعه ليس فقط لكونه أول ماراثون يقام من منطقة وسط البلد لتنشيط السياحة ولكنه أيضا حدث رياضي له أهداف إنسانية وأبعاد سامية من أجل مساندة ودعم مرضي السرطان.
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