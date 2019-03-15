جروس يعلن قائمة الزمالك أمام نصر حسين داي الجزائري

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك قائمة الفريق التى ستسافر الى الجزائر عصر اليوم استعدادا لمواجهة فريق نصر حسين داي الجزائري والمقررة إقامتها يوم الأحد المقبل فى الجوله الاخيرهلدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
وجاءت الفريق مكونة من : محمود جنش ،عماد السيد ،عمر صلاح في حراسة المرمي حمدى النقاز، محمود "الونش"، محمود علاء، محمد عبد
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