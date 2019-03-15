اونلاين | yall shoot - يوتيوب لايف مشاهدة مباراة الإتفاق والشباب بث مباشر (الدوري السعودي) كورة لايف ,, بث مباشر ,, يلا شوت HD

يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق بث مباشر اون لاين اليوم 15-03-2019 رابط الاسطورة للبث الدوري السعودي يلتقي نادي الاتفاق السعودي بنظيرة الشباب في اطار الاسبوع الرابع والعشرون من منافسات الدوري السعودي " دوري كأس الامير محمد بن سلمان " وتقام المباراة علي ارضية ملعب الملك فيصل بن فهد ويذكر أن مباراة الذهاب قد إنتهت بتعادل الفريقين بتعادل إيجابي بهدفين مقابل هدفين ويريد الاتفاق في مباراة العودة ان يحقق الفوز علي نادي الشباب ويلقي درساً لا ينسي مباراة ستكون قوية بين الفريقين من اجل الثلاث نقاط وجدير ان نادي الاتفاق يحتل المركز التاسع برصيد 28نقطة بعد ان خاض 23مباراة حقق الفوز في 7وتعادل في 7وخسر في 7وفي الجانب الاخر نادي الشباب الذي يحل المركز الرابع برصيد 43 نقطة بعد ان لعب 23مباراة فاز في 12وتعادل في 7وخسر في 4.

مشاهدة مباراة الإتفاق والشباب بث مباشر التى تقام اليوم 15-3-2019 في منافسات بطولة الدورى السعودى للمحترفين في اطار مباريات الدور الثانى من البطولة السعودية ، ويمكن مشاهدة مباريات اليوم اون لاين من خلال موقع كورة اون فى نقل مباشر لمباراة الإتفاق مع الشباب بدون تقطيع فى منافسات الجولة الرابعة والعشرون من البطولة.