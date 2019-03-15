اونلاين | لايف live مشاهدة مباراة الرائد والباطن youtube يلاشوت مشاهدة مباراة الرائد والباطن بث مباشر

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تستكمل اليوم الجمعة الجولة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهتين تجمع الأولى الرائد مع ضيفه الباطن، فيما يستضيف الاتفاق نظيره الشباب.

ويستضيف الرائد نظيره الباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية , ويبحث الفريق القصيمي عن الانتصارات التي غابت عنه منذ الجولة 15 وتلقى وحيث تعادل في مباريات وخسر أخرى اخرها امام جاره اللدود التعاون الجولة الماضية.

وفي المقابل يعمل الباطن على مواصلة صحوته التي بداها بالفوز على الفتح في الجولة الماضية .

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وانتهت مواجهة الدور الأول بفوز الرائد بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد للباطن.

ويدخل الرائد المواجهة في المركز العاشر في جدول ترتيب المنافسة برصيد 25 نقطة، بينما يحل الباطن في المركز الثالث عشر برصيد22 نقطة.

وفي المباراة الثانية يستضيف الاتفاق نظيره الشباب على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام , ويدخل الفريق الشرقي المواجهة أملاً في تعويض خسارتيه في الجولتين الماضيتين أمام التعاون والنصر على التوالي بينما سيعمل الشباب على استعادة المركز الثالث من التعاون ومواصلة عروضه الجيدة .

ويدخل الاتفاق المباراة في المركز التاسع برصيد 28 نقطة، بينما للشباب 43 نقطة، وضعته في المركزالسابع. وانتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين بالتعادل 2-2 .