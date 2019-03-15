اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق بث مباشر اون لاين اليوم 15-03-2019 الدوري السعودي كورة اون .. يوتيوب .. يلا شووت

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق بث مباشر اون لاين اليوم 15-03-2019 رابط الاسطورة للبث الدوري السعودي يلتقي نادي الاتفاق السعودي بنظيرة الشباب في اطار الاسبوع الرابع والعشرون من منافسات الدوري السعودي " دوري كأس الامير محمد بن سلمان " وتقام المباراة علي ارضية ملعب الملك فيصل بن فهد ويذكر أن مباراة الذهاب قد إنتهت بتعادل الفريقين بتعادل إيجابي بهدفين مقابل هدفين ويريد الاتفاق في مباراة العودة ان يحقق الفوز علي نادي الشباب ويلقي درساً لا ينسي مباراة ستكون قوية بين الفريقين من اجل الثلاث نقاط وجدير ان نادي الاتفاق يحتل المركز التاسع برصيد 28نقطة بعد ان خاض 23مباراة حقق الفوز في 7وتعادل في 7وخسر في 7وفي الجانب الاخر نادي الشباب الذي يحل المركز الرابع برصيد 43 نقطة بعد ان لعب 23مباراة فاز في 12وتعادل في 7وخسر في 4.

الإتفاق Vs الشباب.

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 24).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1 .

الملعب : استاد الأمير محمد بن فهد .

المعلقين : بلال علام (Ksa) + جعفر الصليح (Dawri) .

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موعد المباراة :

في تمام الساعة الــ 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة الــ 7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة الــ 7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة الــ 7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة الــ 7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

في تمام الساعة الــ 7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .