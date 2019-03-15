اونلاين | دوري بلس.. الرائد ضد الباطن بث حي ولايف بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري بلس.. الرائد ضد الباطن بث حي ولايف بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الرائد لملاقاة منافسه الباطن يوم غدٍ الجمعة ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلتقي الرائد ضد الباطن يوم الغد الجمعة وذلك في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ4:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ5:00 بتوقيت دولة الإمارات.

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ويحتل نادي الرائد حالياً المركز العاشر بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة بينما الباطن بالمركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة.

وتقابل الفريقان في 7 مباريات سابقة حيثُ فاز الرائد في 5 مباريات بينما فاز الباط في مباراتين وغاب التعادل عن تاريخ مواجهات الفريقين.

فيما كانت أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين بـ5-1 لصالح الرائد بدوري المحترفين السعودي 2017، كما سجل الباطن 11 هدفاً فيما أحرز الرائد 18 هدفاً.