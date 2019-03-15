اونلاين | يلا شوت | مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق بث مباشر اليوم الجمعة 15 / 3 / 2019 الدوري السعودي | yalla shoot | بث حي |KoraHD

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يلا شوت | مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق بث مباشر اليوم الجمعة 15 / 3 / 2019 الدوري السعودي | yalla shoot | بث حي |KoraHD

يلتقي فريقي الشباب والاتفاق ضمن بطولة الدوري السعودي 2019، في الأسبوع الرابع والعشرون ، خسر فريق الاتفاق من نادي النصر في اخر لقاء بالدوري ، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ويحاول ان يستكمل مشواره ويبدأ مرحلة جديدة بطعم الفوز و الحصول علي ثلاث نقاط ، وفي المقابل يدخل فريق الشباب بعد فوز علي الفيصلي بهدفين مقابل هدف في لقاء كان مثير وقوي..

تنطلق المواجهة بين فريقي الشباب والاتفاق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:00 بتوقيت القاهرة.

يلا شوت | مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق بث مباشر اليوم الجمعة 15 / 3 / 2019 الدوري السعودي | yalla shoot | بث حي |KoraHD



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يلا شوت | مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق بث مباشر اليوم الجمعة 15 / 3 / 2019 الدوري السعودي | yalla shoot | بث حي |KoraHD



مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الشباب والاتفاق مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

يلا شوت | مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق بث مباشر اليوم الجمعة 15 / 3 / 2019 الدوري السعودي | yalla shoot | بث حي |KoraHD

