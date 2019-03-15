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رياضة | زيدان يضرب بقوة.. مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد أمام سيلتافيجو

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجه سيلتافيجو غدا السبت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من "الليجا".

وضمت قائمة الفريق الملكي كلا من :-

حراسة المرمى : نافاس - كورتوا - لوكا

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خط الدفاع : راموس - فاران - ناتشو - مارسيلو أوديريزولا - ريجلوين

خط الوسط : كروس - مودريتش - فالفيردي - أسينسيو - براهيم - إيسكو - سيبايوس

خط الهجوم : ماريانو - بنزيمة - جاريث بيل.

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