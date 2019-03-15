رياضة | زيدان يضرب بقوة.. مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد أمام سيلتافيجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يضرب بقوة.. مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد أمام سيلتافيجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجه سيلتافيجو غدا السبت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا". وضمت قائمة الفريق الملكي كلا من :- حراسة المرمى : نافاس - كورتوا - لوكا Advertisements خط الدفاع : راموس - فاران - ناتشو - مارسيلو أوديريزولا - ريجلوين خط الوسط : كروس - مودريتش - فالفيردي - أسينسيو - براهيم - إيسكو - سيبايوس خط الهجوم : ماريانو - بنزيمة - جاريث بيل.

Advertisements