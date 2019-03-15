رياضة | الصراع يشتعل بين أندية الدوري الممتاز على مدافع المصرية للاتصالات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصراع يشتعل بين أندية الدوري الممتاز على مدافع المصرية للاتصالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر مقرب من اللاعب مهران الجهمي مدافع نادي المصرية للاتصالات لفريق 2001، أن مسئولي نادي سموحة يسعون الى التعاقد مع اللاعب عقب انتهاء تعاقده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف حسام الجهمي، شقيق اللاعب، أن المدير الفني لفريق سموحة 2001 تحدث إلى مهران لإبرام التعاقد معه، خلال الفترة المقبلة.

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وقال الجهمي إن نادي الزمالك تدخل في الصراع على التعاقد مع اللاعب، وعقد مسؤولو القلعة البيضاء صفقة مع اللاعب صاحب الـ 18 عاما، لكي يتم الوصول إلى حل لضم اللاعب.

وأشار الى أن إدارة الاتصالات ترفض ترك مهران البالغ من العمر 18 عامًا إلى أي ناد آخر، حتى يكمل الـ 20 عامًا كما مقرّرًا في استمارة النادي التي وقع عليها منذ 5 سنوات في بداية تواجده مع نادي المصرية للاتصالات.

يذكر أن مهران الجهمي البالغ من العمر 18 عامًا، التحق بمنتخب مصر 2001 بقيادة ربيع ياسين، وفي الوقت الحالي مع منتخب القاهرة تحت إدارة أحمد سراج.

