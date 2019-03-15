رياضة | ليفربول وبورتو.. تفوق كاسح للريدز تاريخيا على العملاق البرتغالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول وبورتو.. تفوق كاسح للريدز تاريخيا على العملاق البرتغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا عن مواجهة مرتقبة بين ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي. ستقام مباريات ذهاب هذا الدور يومي 9 و10 أبريل المقبل بينما ستقام مباريات العودة يومي 16 و17 من نفس الشهر.

ولكن ما هو تاريخ مواجهات الفريقين ؟ ومن له الكلمة العليا في هذه المواجهات ؟ هذا ما سيستعرضه الخليج 365 الرياضي في التقرير التالي.

واجه ليفربول بورتو في دوري أبطال أوروبا 6 مرات، فاز الريدز في 3 مباريات وتعادل الفريقان في 3 مباريات أيضًا.

- 8 مارس 2001 : تعادل الفريقان سلبياً بدون أهداف.

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- 15 مارس 2001 : فاز ليفربول على بورتو بثنائية نظيفة.

- 18 سبتمبر 2007 : تعادل الفريقان إيجابياً بهدف لكل منهما.

- 28 نوفمبر 2007 : فاز ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف لبورتو.

- 14 فبراير 2018 : اكتسح ليفربول بورتو بخماسية نظيفة.

- 6 مارس 2018 : تعادل الفريقان سلبياً بدون أهداف.