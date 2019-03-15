رياضة | راموس يدعم أطفال سوريا برسالة مؤثرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يدعم أطفال سوريا برسالة مؤثرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعم مدافع ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، الأطفال السوريين الذين يعيشون في ظروف مأسوية صعبة بسبب الحرب المُستعرة في البلاد.

وكتب "راموس" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "منذ 8 سنوات بدأت الحرب في سوريا. 8 سنوات من الجحيم لملايين الأطفال الذين وقعوا في هذا الرعب. لا يمكننا نسيانهم".