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رياضة | راموس يدعم أطفال سوريا برسالة مؤثرة

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دعم مدافع الإسباني، سيرجيو راموس، الأطفال السوريين الذين يعيشون في ظروف مأسوية صعبة بسبب الحرب المُستعرة في البلاد.

وكتب "راموس" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "منذ 8 سنوات بدأت الحرب في سوريا. 8 سنوات من الجحيم لملايين الأطفال الذين وقعوا في هذا الرعب. لا يمكننا نسيانهم".

وأضاف: "انضم إلينا في اليونيسيف لاستعادة طفولتهم ومستقبلهم وحقهم في أن يكونوا أطفالًا".

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