رياضة | آندي كول : توهج ميسي يعقد من مهمة مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آندي كول : توهج ميسي يعقد من مهمة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي تصريحات صحفية أدلى بها كول بعد الحفل مباشرةً أكد أن المباراة ستكون معقدة للغاية خاصةً وأن المباراة الاولى في الأولد ترافورد وبرشلونة يعتبر واحد من أفضل الفرق الموجودة في العالم حالياً والفارق بيننا وبينهم كبير للغاية لكننا لم نفقد الامل وسنحاول إحداث المفاجأة والفوز عليهم.
وأضاف كول أن ميسي الافضل في بطولة هذا العام وسيكون من الصعب مراقبته وإيقافه لكن سولسكاير سيفعل كل ما بوسعه من أجل إعطاء المدافعين ولاعبي وسط الملعب الطريقة المثلى للحد من خطورة أفضل لاعب في العالم ومنعه من التسجيل أو صناعه الأهداف.
وأنهى كول أن الفريق الذي أخرج باريس سان جيرمان في دور الستة عشر بريمونتادا تاريخية قادر على الإطاحة بالزعيم الإسباني خارج البطولة والوصول لنصف النهائي.