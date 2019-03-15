رياضة | آندي كول : توهج ميسي يعقد من مهمة مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آندي كول : توهج ميسي يعقد من مهمة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد آندي كول لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي مانشستر يونايتد والذي حضر القرعة ممثلاً للنادي الانجليزي أن مواجهة ابناء سولسكاير لبرشلونة امر في منتهى الصعوبة وكنا نرغب في أن تجنبنا القرعة مواجهة ليونيل ميسي ورفاقه.



وفي تصريحات صحفية أدلى بها كول بعد الحفل مباشرةً أكد أن المباراة ستكون معقدة للغاية خاصةً وأن المباراة الاولى في الأولد ترافورد وبرشلونة يعتبر واحد من أفضل الفرق الموجودة في العالم حالياً والفارق بيننا وبينهم كبير للغاية لكننا لم نفقد الامل وسنحاول إحداث المفاجأة والفوز عليهم.



وأضاف كول أن ميسي الافضل في بطولة هذا العام وسيكون من الصعب مراقبته وإيقافه لكن سولسكاير سيفعل كل ما بوسعه من أجل إعطاء المدافعين ولاعبي وسط الملعب الطريقة المثلى للحد من خطورة أفضل لاعب في العالم ومنعه من التسجيل أو صناعه الأهداف.



وأنهى كول أن الفريق الذي أخرج باريس سان جيرمان في دور الستة عشر بريمونتادا تاريخية قادر على الإطاحة بالزعيم الإسباني خارج البطولة والوصول لنصف النهائي.