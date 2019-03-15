رياضة | زيدان : أحب تدريب "مبابي" .. ولكن!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان : أحب تدريب "مبابي" .. ولكن! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني عن التعاقدات الجديدة التي ينوي إبرامها للنادي الملكي، وموقفه من التعاقد مع مواطنه كيليان مبابي والبرازيلي نيمار لاعبا باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال "زيدان" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سيلتا فيجو: "التفكير في التعاقدات ؟ الجواب انت تعرفه بالفعل ، ليس هو الوقت المناسب للحديث حول هذا الأمر الآن ، الشيء المهم هو مباراة الغد والتفكير بشكل إيجابي ، سيكون هناك وقت للتفكير في الباقي".
وأضاف: " نحن نعرف جودة نيمار ومبابي لكنني الآن مهتم فقط بمباراة الغد".
وتابع: "أحب فكرة تدريب مبابي".
وأتم تصريحاته: " تلميح فلورنتينو عن مبابي ؟ كل المدربين سيكونون سعداء بتدريب مبابي، لكن لا ، أنا لم أطلب أي شيء ، إنه ليس الوقت المناسب لذلك".
قرعة اليورباليج.. أرسنال يواجه نابولي.. وفياريال يتحدى فالنسيا
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي ، التي أجريت ظهر اليوم، الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية وأخري متوازنة ستحمل الكثير من الإثارة والمتعة لعشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم.
وجاءت نتائج قرعة دور الثمانية للدوري الأوروبي كالتالي :-
نابولي- أرسنال
فياريال- فالنسيا
بنفيكا- اينتراخت فرانكفورت
تشيلسي- سلافيا براج
وتُقام مباريات الذهاب لدور الثمانية يومي 11 و18 من إبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب في الثاني والتاسع من مايو المقبل.
يُذكر أن المباراة النهائية لـ"يوروبا ليج" ستُقام يوم الأربعاء الموافق 29 مايو المقبل على ملعب ستاد باكو الأولمبي في أذربيجان
القرعة الكاملة لقرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا
أجريت اليوم الجمعة مراسم قرعة الدورين ربع ونصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، بمدينة "نيون" السويسرية، بمشاركة 8 فرق وهي آياكس الهولندي وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وبورتو البرتغالي والرباعي الإنجليزي ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام.
وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:
أياكس الهولندي VS يوفنتوس الإيطالي
ليفربول الإنجليزي vs بورتو البرتغالي
توتنهام الإنجليزي vs مانشستر سيتي الإنجليزي
برشلونة الإسباني VS مانشستر يونايتد الإنجليزي
وستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي يومي 9 و10 أبريل المقبل بينما ستقام مباريات العودة يومي 16 و17 من نفس الشهر، أما مباريات ذهاب الدور نصف النهائي سيكون يومي 30 أبريل والأول من مايو بينما العودة يومي 7 و8 من نفس الشهر على أن تقام المباراة النهائية في الأول من يونيو القادم.