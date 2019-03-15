رياضة | زيدان : أحب تدريب "مبابي" .. ولكن!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان : أحب تدريب "مبابي" .. ولكن! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني عن التعاقدات الجديدة التي ينوي إبرامها للنادي الملكي، وموقفه من التعاقد مع مواطنه كيليان مبابي والبرازيلي نيمار لاعبا باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال "زيدان" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سيلتا فيجو: "التفكير في التعاقدات ؟ الجواب انت تعرفه بالفعل ، ليس هو الوقت المناسب للحديث حول هذا الأمر الآن ، الشيء المهم هو مباراة الغد والتفكير بشكل إيجابي ، سيكون هناك وقت للتفكير في الباقي".

وأضاف: " نحن نعرف جودة نيمار ومبابي لكنني الآن مهتم فقط بمباراة الغد".

وتابع: "أحب فكرة تدريب مبابي".

وأتم تصريحاته: " تلميح فلورنتينو عن مبابي ؟ كل المدربين سيكونون سعداء بتدريب مبابي، لكن لا ، أنا لم أطلب أي شيء ، إنه ليس الوقت المناسب لذلك".