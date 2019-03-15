رياضة | رونالدو يتفوق على ميسي ويحصد جائزة الأفضل في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يتفوق على ميسي ويحصد جائزة الأفضل في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي في التتويج بجائزة أفضل لاعب في اسبوع إياب دور الستة عشر من التشامبيونزليج جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي لليويفا على شبكة الإنترنت.



وجاء في البيان أن الدون نجح التفوق على الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الذي قاد فريقه للفوز على ليون بخماسية مقابل هدف سجل منهم هدفين وصنع مثلهم والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول والذي سجل هدفين في ثلاثية فريقه بشباك بايرن ميونخ الالماني.



كما جاء تفوق رونالدو على الالماني ليروي ساني الذي صال وجال في سباعية السيتزينز بشباك شالكه الالماني ولعل السبب الرئيسي لتتويج الدون بتلك الجائزة بعد تسجيله هاتريك في شباك اتلتيكو مدريد قاد بهم فريقه لتعويض الخسارة بهدفين ذهاباً على ملعب واندا ميتروبوليتانو.