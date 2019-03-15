رياضة | "ميسي ورونالدو" يقتربان من معادلة رقم إنييستا بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميسي ورونالدو" يقتربان من معادلة رقم إنييستا بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر الثنائي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي وليونيل ميسي نجم برشلونة الأسباني رقم مميز في الدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوقعت قرعة دور الثمانية برشلونة في مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس أمام أياكس الهولندي.

وفي حال مشاركة الثنائي المؤكدة في مباراتي الدور ربع النهائي، سيصل ميسي ورونالدو إلى المباراة رقم 22 في ربع نهائي دوري الأبطال، بالتساوي مع إندرياس إنييستا نجم برشلونة السابق وفيسيل كوبي الياباني الحالي، وهو أكثر اللاعبين مشاركة في دور الثمانية.

حيث خاض رونالدو 20 مباراة في دور الثمانية مع أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الأسباني، وهو نفس عدد مباريات البرغوث الأرجنتيني مع برشلونة بنفس الدور.

أكثر لاعب خوضا للمباريات بربع نهائي دوري الأبطال.

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22 مباراة- أندريس إنييستا (برشلونة)

21 مباراة - ريان جيجز (مانشستر يونايتد)

21 مباراة - تشابي هيرنانديز (برشلونة)

20 مباراة - ليونيل ميسي (برشلونة)

20 مباراة - كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد ، ريال مدريد)