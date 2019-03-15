رياضة | زيدان يوضح موقف نجمي ريال مدريد من المشاركة أمام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يوضح موقف نجمي ريال مدريد من المشاركة أمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد زين الدين ‏زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، إن فريق سيلتا فيجو جيد للغاية، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يكون في مكان أفضل من ذلك بكثير، وكان لديهم العديد من الصعود والهبوط هذا الموسم.

وقال زيدان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "لدينا 11 مباراة متبقية وسأعتمد على جميع اللاعبين، وإيسكو هو واحد منهم، ‏وسأحصل على بيل مثلما سأضم كل اللاعبين في الفريق، وجاريث مستعد للقاء الغد".