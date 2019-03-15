رياضة | زيدان يوضح موقف نجمي ريال مدريد من المشاركة أمام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يوضح موقف نجمي ريال مدريد من المشاركة أمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، إن فريق سيلتا فيجو جيد للغاية، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يكون في مكان أفضل من ذلك بكثير، وكان لديهم العديد من الصعود والهبوط هذا الموسم.
وقال زيدان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "لدينا 11 مباراة متبقية وسأعتمد على جميع اللاعبين، وإيسكو هو واحد منهم، وسأحصل على بيل مثلما سأضم كل اللاعبين في الفريق، وجاريث مستعد للقاء الغد".
وأضاف : "علينا أن نتقبل اللعب أمام ليجانيس يوم الاثنين، وهذا ليس وقتاً للحديث عن اللاعبين والإسّتقطابات ، نحن نُريد الآن أن ننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة".
وتابع زيدان عم ميليتاو صفقة الريال الجديدة : " أنه لاعب جيد جداً وسيكون لديه مستقبل وهو لاعب صغير، ومن الرائع أنه يلعب في العديد من المراكز في الخلف، وسوف نرى ماذا سوف يحدث في الموسم المقبل ونحن في إنتظاره".