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رياضة | ميسي ضد الأندية الأنجليزية.. قاتل مدمر عاشق شباك الجانرز

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أجريت اليوم الجمعة قرعة الدور ربع النهائي في بطولة لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية مقر " اليويفا " وأسفرت عن مواجهات قوية أبرزها تكرار نهائي 2009 و 2011 بين ومانشستر يونايتد.

وتحمل هذه المواجهة عودة البولجا ليونيل ميسي إلى مواجهة الفرق الأنجليزية مرة أخرى وهو الذي يمتلك في شباك أندية البريميرليج إثنين وعشرين هدفاً "22" ويعتبر فريق نادي الأرسنال ضحية ميسي المفضلة حيث دون في شباكهم في الوقت الذي دون فيه أفضل لاعب في العالم ستة اهداف في شباك السيتزينز فريق مانشستر سيتي.

وواجه ميسي في أكثر من مناسبة وقبل الموسم الماضي كان البلوز من الفرق التي لم يقدر ميسي على التسجيل في شباكهم قبل أن يزورها الموسم الماضي بثلاثة أهداف ويكسر عقدته وفيما يخص الخصم المقبل فريق المان يونايتد نجح البرغوث في زيارة شباكهم بهدفين.

وزار ميسي شباك توتنهام في مناسبتين ولم يقدر على فك طلاسم شباك فريق حتى الآن وفي حالة نجح البلوجرانا في تخطي فريق نادي اليونايتد سيكون أمام فرصة قوية لمواجهة رفقاء محمد صلاح في نصف النهائي

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