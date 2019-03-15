رياضة | مشاعر مختلفة للفرعون المصري قبل مواجهة العملاق البرتغالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاعر مختلفة للفرعون المصري قبل مواجهة العملاق البرتغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم عن وقوع ليفربول الانجليزي وصيف الموسم الماضي امام فريق بورتو البرتغالي وتحمل المباراة بين طياتها الكثير من المشاعر المتناقضة للدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز.



وسبق وأن شارك صلاح ضد بورتو في أربعة مباريات من قبل بقمصان روما الإيطالي وليفربول والبداية كانت في الدور التمهيدي المؤهل لنسخة 2016-2017 ونجح الفريق البرتغالي في إقصاء صلاح وذئاب العاصمة الإيطالية من الدور التمهيدي.



وإنتهت مباراة الذهاب بين الفريقين وقتها والتي أقيمت على ملعب دراجاو بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وتسبب صلاح في هدف فريقه الذي سجله مدافع بورتو بالخطأ في مرماه قبل أن يتجرع صلاح مرارة الخسارة أمام بورتو على ملعب الأوليمبيكو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.



وواجه صلاح بورتو في مباراتي دور الستة عشر من الموسم الماضي ونجح في تسجيل هدف في خماسية مباراة الذهاب التي أقيمت في البرتغال على ملعب دراجاو وإنتهت مباراة الإياب في ملعب الأنفيلد سلبياً بدون أهداف.



فهل يقدر صلاح على نفض غبار المستوى المتذبذب الذي يقدمه مؤخراً ويقود فريقه لنصف النهائي في الطريق لمدريد أم سيكرث بورتو العقدة ويلحق بصلاح ورفاقه خارج البطولة ؟