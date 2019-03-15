رياضة | إشبيلية يعلن إقالة مدربه بعد الخروج الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إشبيلية يعلن إقالة مدربه بعد الخروج الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي إشبيلية عن إقالة بابلو ماشين من تدريب الفريق، وذلك بعدما ودع النادي بطولة الدوري الأوروبي أمام نادي سلافيا براج التشيكي بالأمس، ضمن منافسات دور ال16 من البطولة.

وتم تعين مكانه المدير الرياضي في الفريق كاباروس، والذي سيخوض أوتريرا مساعد بابلو ما تبقية من الموسم ثم سيبدأ كاباروس مع الفريق الموسم القادم.

وكان نادي إشبيلية قد ودع بطولة الدوري الاوروبي بالامس، بعد الخسارة بنتيجة 4-3 من نادي سلافيا براج التشيكي، بعدما كان الفريق الأندلسي متفوقا بنتيجة 3-2.