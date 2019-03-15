رياضة | تعرف على قرعة الأهلي في بطولة إفريقيا لأندية الطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على قرعة الأهلي في بطولة إفريقيا لأندية الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت قرعة البطولة الأفريقية لسيدات الكرة الطائرة التى يستضيفها النادى الأهلى في الفترة من ١٤ وحتى ٢٦ مارس.

ووقع الأهلي ضمن المجموعة الأولى التى تضم كلا من الجمارك النيجيري و يو اس اف البوركينى و كانون من كوت ديفوار .

Advertisements

و تضم المجموعة الثانية، قرطاج التونسى و دى جى اس بى الكونغولي و سبورتنج و البنك التجارى الكينى.

فيما يقع فى المجموعة الثالثة كلا من ، الأنابيب الكينى و الصيد و ريفينيو الرواندى وفاب الكاميرونى .

و فى المجموعة الرابعة، السجون الكينى و اسيك ميموزا و نكومبا الاوغندى و المجمع البترولي الجزائري و الشمس .