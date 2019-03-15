رياضة | تعليقات نارية لنجوم الرياضة على الحادث الإرهابي في نيوزلندا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليقات نارية لنجوم الرياضة على الحادث الإرهابي في نيوزلندا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق نجوم الرياضة وكرة القدم المصرية على الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم الجمعة في نيوزلندا واستهدف مسجدين، واسفر عن سقوط 49 قتيلًا وإصابة 20 آخرين في مديمة كرايست شيرش النيوزلندية.

وكتب محسن صالح المدير الفني السابق لمنتخب مصر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "لو كان قاتل الابرياء في المسجد في نيوزيلاندا مسلما لشنت الولايات المتحده الامريكيه وحلفئها الاوروبيين حربا علي المسلمين خاصة في دول الخليج لاجتثاث الارهاب من منابع البترول والغاز حتي آخر قطرة من حقول وعقول المسلمين.. والاستيلاء علي ارصدة الدولار الشامل.. حسبي الله ونعم الوكيل".

أما محمد أبوتريكة كتب: " حم الله شهداء المسلمين بنيوزيلندا والله يعجز اللسان عن التعبير عن مدي الحزن والألم ؛ هذه الحادثة نتيجة خطاب كراهية غربي سمّم العالم ضد الإسلام وأهله".

وعلق هيثم فاروق نجم الزمالك السابق قائلًا: "رحم الله ضحايا الحادث الإرهابي في نيوزيلندا. نحتسبهم عند الله شهداءا وحسبنا الله ونعم الوكيل".

أما محمود فايز مدرب منتخب مصر السابق كتب على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أول ضحيه للارهابي كان يقول للقاتل علي مدخل المسجد (مرحباً اخي) قبل ان يقتله بوحشيه... لم يكن يعلم انه قاتله".

أحمد مجدي نجم الزمالك السابق كتب: " لا حول ولا قوه الا بالله الواحد مش عارف يقول ايه في موقف المسجد غير حسبنا الله ونعم الوكيل".

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وقال أحمد حسام ميدو مدرب الوحدة السعودي الحالي : "رحم الله شهداء حادث نيوزلندا الإرهابي".

وكتب أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز على حسابه على موقع "تويتر":"ربنا يرحم المغدورين الأبرياء في نيوزيلندا والمسالمين وفي كل مكان ويصبر الجميع .. انا لله وانا اليه راجعون".

أما المعلق الرياضي بلال أحمد علام قال: " جريمة إرهابية متكاملة الأركان في نيوزيلندا .. لا تقل بشاعة وقذارة عن أي جرائم حدثت في هذا الكون الذي أصبحنا نعيش في أقبح فتراته وأصعبها، وحسبي الله ونعم والوكيل، ورحم الله من ماتوا .. وحفظ الله المصابين".

وكتب وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق: "حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم ارحم شهداء حادث نيوزيلندا الارهابي واغفر لهم وارحمهم وتقبلهم عندك من الشهداء".

وعلق مجدي عبد الغني نجم الكرة المصرية السابق وعضو مجلس إدارة إتحاد الكرة على الحادث الارهابي قائلًا: " رحم الله شهداء الهجوم الإرهابي علي مسلمي نيوزيلاندا وندعوا الله بالشفاء العاجل للمصابين وحسبنا الله ونعم الوكيل .. حادث نيوزيلندا الارهابي".

وقال إبراهيم سعيد نجم الزمالك والاهلي السابق: " في الجنه بإذن الله خالص عزائي لكم جميعا وتنقطع ايده بإذن الله إرهابي متطرف حادث نيوزيلندا الارهابي".