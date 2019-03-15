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رياضة | تعليق ناري من "زيدان" بشان رونالدو بعد هاتريك أتليتكو مدريد

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عبر زين الدين زيدان المدير الفني لنادي الإسباني، عن سعادته بما قدمه اللاعب البرتغالي ضد فريق أتليتكو مدريد، وتسجيل هاتريك التأهل لدور الربع نهائي في .

وقال ‏زيدان في تصريحات صحفية : "كريستيانو وصل لمرحلة لم يعُدّ يدهشني فيها، وتوقف عن إدّهاشي منذ زمن طويل، حيث ردة فعلي إتجاه ما يفعله باتت طبيعية جداً كوّني تعودت على ذلك".

وتابع : "‏ما قام به هو شيء رائع ولكن لم يفاجئنا ذلك لأننا معتادون عليه في ريال مدريد بالمواسم الماضية".

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