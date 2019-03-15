رياضة | تعليق ناري من "زيدان" بشان رونالدو بعد هاتريك أتليتكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من "زيدان" بشان رونالدو بعد هاتريك أتليتكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بما قدمه اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو ضد فريق أتليتكو مدريد، وتسجيل هاتريك التأهل لدور الربع نهائي في دوري أبطال أوروبا.

وقال ‏زيدان في تصريحات صحفية : "كريستيانو وصل لمرحلة لم يعُدّ يدهشني فيها، وتوقف عن إدّهاشي منذ زمن طويل، حيث ردة فعلي إتجاه ما يفعله باتت طبيعية جداً كوّني تعودت على ذلك".