رياضة | الصحف الإسباني تعلق على قرعة دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحف الإسباني تعلق على قرعة دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت الصحف الإسباني على قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم وأسفرت عن مواجهة برشلونة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وظهر التفاؤل واضحاً بشأن عبور رفقاء ليونيل ميسي عقبة الشياطين الحمر في طريقهم للدور نصف النهائي، حيث كتبت "الماركا" على غلافها الرئيسي وعنوت " قرعة رائعة للبارسا " وأكملت أن الكفة تميل لصالح البرسا وأصبح تخطي ربع النهائي أمر سهل المنال في إنتظار ما ستسفر عنه مواجهة ليفربول وبورتو.

وكتبت سبورت " تصادم برشلونة ومانشستر يونايتد يقرب رفقاء ميسي من نصف النهائي " وأضافت أن إرنستو فالفيردي يجب عليه التحضير لهذه المباراة من الآن وصاعداً والتوقف على نقاط القوة والضعف لدى الشياطين الحمر في ظل سعي الفريق للوصول إلى نهائي مدريد 2019.

يذكر أن برشلونة ومانشستر يونايتد سبق وأن تلاقيا في نهائي نسختي 2009 و 2011 ونجح البارسا في التتويج باللقب وسيواجه الفائز منهما الفائز من ربع النهائي الآخر بين بورتو وليفربول.