رياضة | "رونالدو" الهداف التاريخي لربع نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رونالدو" الهداف التاريخي لربع نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقعت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت بمدينة نيون السويسرية فريق يوفنتوس الإيطالي في مواجهة أياكس الهولندي.

وتضع جماهير يوفنتوس أمالها على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مواصلة تألقه وأدائه المميز في بطولة دوري الأبطال.

ويدخل رونالدو الدور ربع نهائي لدوري الأبطال لأول مرة بقميص السيدة العجوز، بعد انتقاله إليه مطلع الموسم الحالي قادما من ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو.

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وتمكن الدون من تسجيل 23 هدف مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد في دور الثمانية للتشامبيونزليج، ليعتلي بهم جدول ترتيب هدافي ربع النهائي بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

ويحتل ميسي نجم برشلونة المركز الثاني برصيد 10 أهداف، بالتساوي مع راؤول جونزاليس مهاجم ريال مدريد وشالكة السابق، ويأتي خلفهم الثنائي إنزاجي وشيفشينكو نجمي ميلان برصيد 9 أهداف.

ويعد رونالدو هو الهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 125 هدف، وهو الأكثر فوزا بلقب هداف البطولة برصيد 7مرات.