رياضة | الحرية يواجهة بيلا في مباراة هامة بدورة الترفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرية يواجهة بيلا في مباراة هامة بدورة الترفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف في الثالثة من عصر السبت، فريق الحرية المطروحي، نظيرة نادي بيلا، على ملعب مركز شباب مطروح، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة لدورة الترقي المؤهلة لدوري القسم الثاني.

ويسعي فريق الحرية بقيادة محمد سليمان للفوز مستغلا عامل الارض والجمهور للمحافظة علي تصدرة للمجموعة الثالثة برصيد اربع نقاط جمعهم من الفوز علي شباب بداوي في اولي الجولات بملعبة بمركز شباب مطروح بهدفين لهدف وحقق تعادل غالي في ثاني الجولات مع فريق دكرنس سلبيا .

بينما يسعي فريق بيلا بقيادة عبد اللطيف الدوماني العودة من مطروح بنتيجة ايجابية حيث انه يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من مباراة واحدة فقط وتعادل فيها علي ملعبة مع فريق دكرنس 1/1.

ترتيب المجموعة

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1- الحرية 4 نقاط من مبارتان

2- دكرنس نقطتين من مبارتان

3- بيلا نقطة وحيدة من مباراة وحيدة

4-مياة البحيرة نقطة وحيد من مباراة وحيدة

5- ش. بداوي نقطة من مبارتان