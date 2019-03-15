رياضة | طلائع الجيش يواجه منتخب أوغندا وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلائع الجيش يواجه منتخب أوغندا وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بقيادة البلجيكي لوك إيميل المدير الفني، خوض مواجهة ودية أمام منتخب أوغندا، ضمن اللقاءين الوديين اللذين سيخوضهما الفريق العسكري، خلال معسكره المغلق بمدينة الإسماعيلية، ضمن استعداداته لاستئناف مبارياته بالدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم 20 مارس الجاري، ضمن استعدادتهم للبطولات المشاركين خلالها سواء الدوري المحلي، أو التصفيات الإفريقية.

وكان إيميل المدير الفني لفريق طلائع الجيش، استقر على الدخول في معسكر مغلق، بمدينة الإسماعيلية، بداية من يوم 20 مارس الجاري، يمتد لمدة أربعة أيام فقط، يضم جميع اللاعبين، ويخوض الطلائع خلاله لقاءين وديين.