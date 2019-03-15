رياضة | قرعة مواجهات نصف نهائي الدوري الأوروبي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرعة مواجهات نصف نهائي الدوري الأوروبي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت اليوم الجمعة مراسم قرعة الدورين ربع ونصف النهائي من الدوري الأوروبي، بمدينة "نيون" السويسرية، بمشاركة 8 فرق وهي آرسنال الإنجليزي، تشيلسي الإنجليزي، بنفيكا البرتغالي، فالنسيا الإسباني، فياريال الإسباني، آينتراخت فرانكفورت الألماني، نابولي الإيطالي، وسلافيا براج التشيكي.

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي عن المواجهات التالية:

نابولي- أرسنال

فياريال- فالنسيا

بنفيكا- اينتراخت فرانكفورت

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تشيلسي- سلافيا براج

فيما كانت نتيجة قرعة نصف النهائي على النحو التالي:-

وأسفرت قرعة الدور نصف النهائي عن مباريات نارية حيث يلتقي الفائز من مباراة أرسنال ونابولي مع الفائز من مباراة فياريال وفالنسيا، كما يلتقي الفائز من تشيلسي وسلافيا براج مع الفائز من مباراة بنفيكا وفرانكفورت.

وتُقام مباريات الذهاب لدور الثمانية يومي 11 و18 من إبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب في الثاني والتاسع من مايو المقبل.

يُذكر أن المباراة النهائية لـ"يوروبا ليج" ستُقام يوم الأربعاء الموافق 29 مايو المقبل على ملعب ستاد باكو الأولمبي في أذربيجان.