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شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الاسماعيلى فى تونس تؤدى صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت بعثة فريق الكرة الأول بالإسماعيلى صلاة الجمعة منذ قليل بأحد المساجد القريبة من مقر الإقامة.
ومن المقرر أن يتوجه لاعبو الفريق لخوض مرانهم الختامى، بعد قليل، استعدادا لمواجهة الافريقى غدا باستاد رادس فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
ويسعى الدراويش لتقديم عرض جيد أمام الأفريقى، بالرغم من توديع البطولة رسميًا عقب تعادله الأخير مع مازيمبى الكونغولى بهدف لكل منهما.
ويتصدر شباب قسنطينة الجزائرى المجموعة برصيد 10 نقاط فيما يأتى مازيمبى الكونغولى ثانياً برصيد 8 نقاط وفى المركز الثالث يظهر الافريقى التونسى برصيد 7 نقاط ويقبع الاسماعيلى فى المركز الرابع برصيد نقطتين .
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