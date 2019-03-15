الارشيف / اخبار الرياضه

شيلونجو ينضم لمنتخب بلاده عقب مواجهة الإسماعيلى والأفريقى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شيلونجو ينضم لمنتخب بلاده عقب مواجهة الإسماعيلى والأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الناميبى بنسون شيلونجو، مهاجم الإسماعيلى، إلى بلاده عقب مواجهة الأفريقى التونسى المقرر لها غدا، السبت، فى ختام مشوار فريقه بدورى أبطال أفريقيا.

يأتى ذلك للانضمام لمعسكر منتخب نامبيا الذى يستعد لملاقاة نظيره الزامبى السبت المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى يونيو المقبل.

ويعد هذا اللقاء هو الحاسم للمنتخب الناميبى، لاسيما أنه سيترتب عليه التأهل بصفة رسمية لنهائيات البطولة عن تلك المجموعة.

يذكر أن منتخبا نامبيا وغينيا بيساو يحتلان الصدارة برصيد 8 نقاط الا أن الأخير يتفوق بفضل فارق الأهداف فيما يحتل منتخب موزمبيق المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتذيل منتخب زامبيا جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيلونجو ينضم لمنتخب بلاده عقب مواجهة الإسماعيلى والأفريقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى