شكرا لقرائتكم خبر عن شيلونجو ينضم لمنتخب بلاده عقب مواجهة الإسماعيلى والأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الناميبى بنسون شيلونجو، مهاجم الإسماعيلى، إلى بلاده عقب مواجهة الأفريقى التونسى المقرر لها غدا، السبت، فى ختام مشوار فريقه بدورى أبطال أفريقيا.

يأتى ذلك للانضمام لمعسكر منتخب نامبيا الذى يستعد لملاقاة نظيره الزامبى السبت المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى يونيو المقبل.

ويعد هذا اللقاء هو الحاسم للمنتخب الناميبى، لاسيما أنه سيترتب عليه التأهل بصفة رسمية لنهائيات البطولة عن تلك المجموعة.

يذكر أن منتخبا نامبيا وغينيا بيساو يحتلان الصدارة برصيد 8 نقاط الا أن الأخير يتفوق بفضل فارق الأهداف فيما يحتل منتخب موزمبيق المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتذيل منتخب زامبيا جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.