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الأهلى يحذر الظهيرين والحارس من العرضيات قبل مواجهة الساورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاحظ الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، تميز لاعبى شبيبة الساورة باستغلال الكرات العرضية، قبل مواجهته مساء السبت على ملعب برج العرب، فى ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويعقد لاسارتي جلسات خاصة مع الظهيرين محمد هاني والتونسي على معلول لإفساد ميزة الفريق الجزائرى من خلال محاولة منع إرسالهم الكرات العرضية، فى الوقت الذى منح طارق سليمان مدرب حراس المرمى على لطفى الحارس الأساسى فى المواجهة بعض التعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع الكرات العرضية.

 

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