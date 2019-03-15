"الفواكه والنشويات والبروتينات" شعار البرنامج الغذائى للإسماعيلى فى تونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشرف أعضاء الجهاز الطبى للإسماعيلى على البرنامج الغدائى للاعبى الفريق خلال فترة الإقامة فى تونس.
وكان الجهاز الطبى قد وضع برنامجاً غدائياً خاصاً منذ وصول البعثة مقر الإقامة، والذى يشمل على كافة العناصر الغذائية (النشويات والسكريات والبروتينات) وتساعد على بناء العضلات واستشفائها بشكل سريع.
وأصر الجهاز الطبى على تواجد العصائر الطبيعة بدون مواد حافظة بجانب تناول الفواكه مع الوجبات الثلاث.
ويستعد الإسماعيلى لملاقاة الأفريقى التونسى فى المواجهة المحدد لها عصر غد، السبت، بحضور جماهيرى غفير فى الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
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