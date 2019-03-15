شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يوافق على حضور الجماهير فى البطولة الأفريقية لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سراج، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، موافقة الأمن على حضور الجماهير فى البطولة الأفريقية لسيدات الكرة الطائرة التى يستضيفها الأهلى بدءاً من غد وتستمر حتى يوم 26 مارس الجارى.
وأعلن سراج الدين، عبر حسابه على فيس بوك، أن الموقع الرسمى للنادى سيعلن عن طريقة التسجيل التى ستكون بأولوية الحجز ومجاناً لجماهير الأهلى.
ويقام حفل افتتاح البطولة الأحد المقبل فى السابعة مساءً فى قاعة عبد الرحمن الفيصل.
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