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بلدية المحلة يرفع قيمة عضوية النادى لـ34 ألف جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى بلدية المحلة، برئاسة مصطفى السامولى، رفع قيمة عضوية النادى إلى 34 ألفاً وربعمائة جنيه، بدلاً من عشرة آلاف ومائتى جنيه اعتبارا من بداية مارس الجارى.

 

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وجاء قرار المجلس برفع قيمة العضوية تزامناً مع عدد من المشروعات الإنشائية والخدمية التى سيعلن مجلس الإدارة عنها خلال الفترة المقبلة، سواء على السبيل الاجتماعى أو الطبى أو الإنشائى داخل النادى.

 

وفى نفس السياق، وافق مجلس إدارة النادى على إنشاء 30 محلا جديدا داخل المنطقة الخضراء بالنادى لنقل جميع المحلات الموجودة داخل النادى بداخل المنطقة الخضراء، بالإضافة لاستغلال الدور الثانى من هذه المحلات لإنشاء صالة اسكواش وبولينج بعد هدم مدرجات ملعب التنس الأرضى بالنادى.

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