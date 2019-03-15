قرعة دوري ابطال اوروبا | نتيجة قرعة دوري ابطال اوروبا 2019| نتيجة قرعة ربع نهائي دور ال8

نتابع وإياكم عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان قرعة دوري ابطال اوروبا، حيث نرصد لحضراتكم متابعينا نتيجة قرعة دوري ابطال اوروبا والتي تقرر إقامتها اليوم لمعرفة ما قد أسفرت عنه قرعة ربع نهائي دور ال8 من بطولة دوري ابطال اوروبا 2019.

نرصد لكم نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا الدور ربع النهائي لكرة “الشامبيونزليج” بمقر الاتحادج الأوروبي يويفا بمدينة نيون السويسرية.

قرعة دوري ابطال اوروبا

أقيمة قرعة دوري ابطال أوروبا الدور ربع النهائي اليوم بمدنة نيون السويسرية وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا وتأهلت كل من أندية (ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام وبرشلونة وأياكس الهولندي وبورتو البرتغالي بالإضافة ليوفنتوس الإيطالي)

نتيجة قرعة دوري ابطال اوروبا 2019

أسفرت نتيجة القرعة التي أقيمت اليوم والت قام بسحبها “جوليو سيزار” البرازيلي حارس مرمى منتخب البرازيل ونادي إنتر ميلان الإيطالي الأسبق عن عدة مواجهات نارية.

نتيجة قرعة الدور ربع النهائي دوري ابطال اوروبا

أسفرت القرعة عن الآتي:

يوفنتوس × أياكس برشلونة × مانشستر يونايتد Advertisements توتنهام × مانشستر سيتي بيفربول × بورتو

قرعة نصف النهائي

من المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة (برشلونة ومان يونايتد) مع الفائز من مباراة (ليفربول وبورتو).

من المقرر أيضا أن يلتقي الفائز من مباراة كل من (يوفنتوس وأياكس) مع الفائز من مباراة (توتنهام ومانشستر سيتي)

هذا ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال يوم 9 و10 إبريل المقبل على أن تقام مباريات الإياب في 16 و17 إبريل.

وتقرر إقامة مباريات الذهاب للدور نصف النهائي في 30 أو 1 مايو ويكون الإياب إما 7 أو 8 من نفس الشهر على أن تقام المباراة النهائية يوم السبت 1 يونيو المقبل بالعاصمة “مدريد”