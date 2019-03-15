موعد مباراة الوداد وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا والقنوات المفتوحة الناقلة

يستضيف فريق الوداد الرياضي المغربي مساء يوم السبت نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب لالمجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بالمغرب، وذلك لحساب الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019 لكرة القدم.

الوداد الرياضي المغربي المُتوج بلقب بطولة دوري الأبطال الموسم قبل الماضي يسعى للفوز على فريق صن داونز الجنوب أفريقي من أجل التأهل لدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، فالفوز فقط هو ما سيضمن للوداد التأهل بغض النظر عن نتيجة مباراة لوبي ستارز وأسيك أبيدجان الإيفواري، ويدخل فريق الوداد المباراة محتلاً المركز الثاني برصيد سبع نقاط، حيث فاز الفريق في مباراتين وتعادل في واحدة، وخسر في مثلهما.

أما فريق صن داونز الجنوب أفريقي والذي تُوج بلقب دوري أبطال أفريقيا قبل موسمين من البطولة الأفريقية يأمل في العودة من المغرب ببطاقة التأهل لدور ربع النهائي من دوري الأبطال، وتمكن فريق صن داونز من الفوز تصدر المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، ويكفيه التعادل مع فريق الوداد الرياضي المغربي من أجل التأهل كأول للمجموعة من البطولة الأفريقية.

موعد مباراة الوداد وصن داونز

وعن موعد وتوقيت مباراة الوداد الرياضي المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي فمن المقرر أن تبدأ صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المغرب، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد وصن داونز

هذا وسيتم بث مباراة الوداد الرياضي ضد صن داونز الجنوب أفريقي أمسية السبت عبر شاشة قناة bein SPORTS HD1 بصوت جواد بده، كما سيتم البث الحي والمباشر للمباراة من خلال القنوات المغربية الأرضية.