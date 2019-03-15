“الأن” نتيجة قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا 2019 ومواجهات ساخنة بين الفرق...

أعلنت منذ قليل نتيجة قرعة الدور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا بمدينة نيون السويسرية، والتي نتج عنها مواجهات ساخنة بين الفرق المتبقية من دور ال 16، حيث وقع فريق ليفربول الإنجليزي مع بورتو البرتغالي، وفريق برشلونة الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وتوتنهام الإنجليزي مع مانشستر سيتي الإنجليزي، وأياكس أمستردام الهولندي مع يوفنتوس الإيطالي.

حيث ودعت البطولة مجموعة من الأندية الشهيرة، وهي ريال مدريد وأتليتكو مدريد وروما وبوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ وشالكه وليون وباريس سان جيرمان، من خلال مواجهات دور ال16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019.

موعد لقاء الذهاب والإياب في الربع نهائي

وقد تحدد يومي 9و10 أبريل المقبل موعد الذهاب لربع النهائي، ويومي 16و17 أبريل للقاء الإياب.

نجوم العرب بفرق الربع نهائي بالبطولة