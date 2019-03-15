بث مباشر بث مباشر مباراة الزوراء والقوة الجوية كلاسيكو العراق.. مشاهدة الزوراء والقوة الجوية بث...

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سيكون البث المباشر لمباراة الزوراء والقوة الجوية متاح فى الاوقات التالية

وقيت الساعة 16:00 بالتوقيت المصرى

توقيت الساعة 17:00 بالتوقيت العراق