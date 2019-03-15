نتيجة قرعة دوري ابطال أوربا دور ربع النهائي ..اعرف من سيواجه ليفربول محمد صلاح في دور 8

أسفرت نتيجة قرعة دوري ابطال أوربا عن مواجهات متوازنة في دور ربع النهائي خاصة مواجهة ليفربول الانجليزي الذي يلعب له المحترف المصري محمد صلاح، بعد تأهله على حساب بايرن ميونخ الالماني في مباراة قوية الأربعاء الماضي، وسنرفق لكم جدول موجهات دور ربع النهائي من دوري الأبطال الأوربي الذي دخل مراحلة الحاسمة نحو منصة التتويج وتحديد بطل النسخة الحالية من المسابقة الأشهر على مستوى دول العالم على صعيد الأندية، والتي يحرص الملايين على متابعتها ومعرفة أخر نتائجها.

أقيمت قرعة دور ربع النهائي من قرعة دوري الأبطال الأوربي في مدينة نيون السويسرية اليوم الجمعة 15-3-2019، وترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة بالوطن العربي التعرف على المواجهة المقبلة لنادي ليفربول الإنجليزي بصفة خاصة، لوجود للاعب محمد صلاح المحترف المصري بين صفوف النادي الإنجليزي، وهو ما جعل النادي يحظى بمتابعة خاصة بين عشاق كرة القدم في الدول العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، وفيما يلي نتيجة نتيجة قرعة دوري ابطال أوربا لدور ربع النهائي.

نتيجة قرعة دوري ابطال أوربا

أوقعت القرعة نادي ليفربول الإنجليزي في مواجهة بورتو البرتغالي، فيما تشهل جولات ربع نهائي دوري الأبطال الاوربي مواجهو قوية وحاسمة بين برشلونة مانشستر يونايتد، وفيما يلي باقي مواجهات دور ربع النهائي وفق نتيجة قرعة دوري أبطال أوربا التي أقيمت اليوم.

دوري أبطال أوربا دوري أبطال أوربا موعد المباراة برشلونة الإسباني مانشستر يونايتد الإنجليزي جولة الذهاب 8 و 9 أبريل جولة العودة 16 و 17 أبريل ليفربول الانجليزي بورتو البرتغالي يوفينتوس الإيطالي آياكس الهولندي توتنهام الإنجليزي مانشستر سيتي الانجليزي

يتضح من القرعة تأهل 4 أندية من الدوري الإنجليزي، وهو ما قد يرجح كفة ترشيحات أن يكون النهائي في الشامبيوزليج لهذا العام انجليزي خالصاً وهذا ما ستشير إليه مواجهات ربع النهائي.