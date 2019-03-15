موعد مباريات الدور ربع نهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا 2019 “الذهاب والإياب” ومواجهة...

أسفرت قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا 2019 التي أقيمت اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر مارس 2019 في مدينة “نيون” السويسرية عن 4 مواجهات ساخنة بين الفرق الثمانية المتأهلة للدور الثمانية ببطولة موسم 2018/ 2019، حيث جاء فريق اللاعب المحترف المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري والمحترف في ليفربول الانجليزي بمواجهة مع فريق بورتو البرتغالي.

من خلال قرعة دوري أبطال أوروبا 2019 التي أقيمت اليوم وبثتها قناة “بي إن سبورت”beIN SPORTS NEWS HD في الواحدة ظهرا، وحددت موعد مباريات الدور ربع نهائي الذهاب والإياب في البطولة المقرر لها شهر أبريل المقبل 2019، وإليكم تفاصيل نتيجة القرعة وموعد المواجهات.

قرعة دوري أبطال أوروبا 2019

أسفرت القرعة عن 4 مواجهات، ووقعت النتيجة على مواجهات الفرق الثمانية بمواجهة كل فريق للأخر وفق القرعة التالية:

فريق أياكس × مواجهة فريق يوفنتوس

نادي ليفربول × مواجهة بورتو

وتوتنهام × مواجهة مانشستر سيتي

فريق برشلونة × مواجهة مانشستر يونايتد

موعد مباريات الدور ربع نهائي

مباريات الذهاب تقرر لها يومي 9، 10 من شهر 4 -2019

مباريات الإياب تقرر لها يومي 16، 17 من شهر أبريل 2019

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 30 أبريل، والأول من مايو 2019، وستكون مباريات الإياب يومي 7،8 من شهر مايو 2019.