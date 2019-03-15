جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة نصر حسين داي

كتب منتصر الرفاعي - ملك موسى
استقر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ضم 23 لاعبًا لقائمة السفر لمواجهة نصر حسين داي الجزائري، المقرر إقامتها بعد غد الأحد، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية، واستبعد أيمن حفنى لمرضه والثنائى محمد إبراهيم ومحمد حسن للرؤية الفنية.
ووفقًا لمصدر مطلع بنادى الزمالك جاءت القائمة على النحو التالى:
- حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" وعماد السيد وعمر صلاح.
- الدفاع: حمدى النقاز، محمود حمدى "الونش"، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام،...
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