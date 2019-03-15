تعرف على موعد مباراة ليفربول وبورتو ومواجهات دور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن مواجهات متكافئة بين الثماني فرق المتأهلة، حيث يلتقي ليفربول الإنجليزي مع بورتو البرتغالي، بينما يصطدم أياكس الهولندي بمواجهة قوية مع يوفنتوس الإيطالي.

ومن المقرر أن تُقام مباريات الذهاب لدور الثمانية يومي 9 و10 إبريل المقبل على أن تقام مباريات الإياب في السادس عشر والسابع عشر من الشهر ذاته.

ويستعرض الخليج 365 خلال التالي مواعيد مباريات ربع نهائي البطولة:

مباريات ربع النهائي

الثلاثاء 9 أبريل 2019 (ذهاب ربع النهائي)

ليفربول X بورتو

توتنهام X مانشستر سيتي

الاربعاء 10 أبريل 2019 (ذهاب ربع النهائي)

آياكس X يوفنتوس

مانشستر يونايتد X برشلونة

16 أبريل 2019 (إياب ربع النهائي)

يوفنتوس X آياكس

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برشلونة X مانشستر يونايتد

17 أبريل 2019 (إياب ربع النهائي)

بورتو X يوفنتوس

مانشستر سيتي X توتنهام

مباريات نصف النهائي

الذهاب (30 أبريل - 1 مايو)

- الفائز من مباراة توتنهام ومانشستر سيتي X الفائز من مباراة آياكس ويوفنتوس

- الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة X الفائز من ليفربول وبورتو

الإياب (7-8 مايو)

- الفائز من مباراة آياكس ويوفنتوس X الفائز من مباراة توتنهام ومانشستر سيتي

- الفائز من ليفربول وبورتو X الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة

النهائي

في الأول من يونيو على ملعب واندا ميترو بوليتانو