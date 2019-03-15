23 لاعبا في قائمة الزمالك لمواجهة نصر حسين داي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك قائمة الفريق التي ستسافر إلى الجزائر عصر اليوم الجمعة استعدادا لمباراة نصر حسين داي المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويغيب عن الفريق كل من مصطفى فتحي للإصابة ومحمد إبراهيم وأيمن حفني ومحمد حسن لأسباب فنية.

وتضم القائمة 23 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح.

خط الدفاع : حازم إمام وحمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وبهاء مجدي وعبد الله جمعة.

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خط الوسط :طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز.

وسط الهجوم: يوسف أوباما وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا وأحمد مدبولي ومحمد عنتر.

خط الهجوم : حميد أحداد وخالد بوطيب وعمر السعيد.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.