طريق ليفربول فى دوري الأبطال .. صلاح في مواجهة "العقدة" أو ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة نارية بين برشلونة الإسباني ونظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأسهل نسبيا لليفربول الإنجليزي الذى سيصطدم ببورتو البرتغالي.
وحددت القرعة مباريات نصف النهائى حيث يلعب الفائز من ليفربول وبورتو مع الفائز من مانشستر يونايتد وبرشلونة الإسباني فيما يواجه الفائز من مواجهة توتنهام مع مانشستر سيتي الفائز من مواجهة أياكس مع اليوفي.
محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فى حالة تأهله سيكون على موعد من تحدٍ جديد، الأول مواجهة ميسي للمرة الأولي بقميص ليفربول بعد أن لعب صلاح بقميص روما الإيطالي في نفس البطولة موسم 2015-2016 والثانية أمام مانشستر يونايتد "العقدة".
وسجل صلاح فى جميع الفرق بإنجلترا وفشل فى دك حصون مان يوناتيد خلال 4 مباريات.
وخاض صلاح مباراتي الموسم الماضي أمام اليونايتد دون أن ينجح في زيارة شباك فريق مدربه السابق جوزيه مورينيو وفشل بنفس الأمر الموسم الحالي، كما سبق له مشاهدة لقاء تشيلسي ومانشستر الذي انتهى بالتعادل (1-1) من مقاعد البدلاء، عندما كان لاعبًا في صفوف البلوز في موسم (2014-2015).
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