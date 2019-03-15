قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي.. نابولي يواجه آرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي (2018-19) عن اصطدام آرسنال الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد النني بمواجهة نابولي الإيطالي، بجانب ديربي إسباني.

وجاءت نتائج قرعة ربع النهائي كالتالي:

1- نابولي الإيطالي وآرسنال الإنجليزي.

2- فياريال الإسباني وفالنسيا الإسباني.

3- بنفيكا البرتغالي وآينتراخت فرانكفورت الألماني.

4- سلافيا براج التشيكي وتشيلسي الإنجليزي.

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وتُقام مباريات الذهاب لدور الثمانية يومي 11 و18 من إبريل المقبل على ملاعب الفرق المذكورة أولا، على أن تقام مباريات الإياب في الثاني والتاسع من مايو المقبل.

الدور نصف النهائي:

- الفائز من المباراة الأولى (نابولي وآرسنال) يلاقي الفائز من المباراة الثانية (فياريال وفالنسيا).

- الفائز من المباراة الثالثة (بنفيكا وفرانكفورت) يلاقي الفائز من المباراة الرابعة (سلافيا براج وتشيلسي).

ويقام ذهاب نصف النهائي يوم 2 مايو، على أن تقام العودة يوم 9 من الشهر نفسه.

يُذكر أن المباراة النهائية لـ"يوروبا ليج" ستُقام يوم الأربعاء الموافق 29 مايو المقبل على ملعب ستاد باكو الأولمبي في أذربيجان.