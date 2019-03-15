قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي.. نابولي يواجه آرسنال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي (2018-19) عن اصطدام آرسنال الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد النني بمواجهة نابولي الإيطالي، بجانب ديربي إسباني.
وجاءت نتائج قرعة ربع النهائي كالتالي:
1- نابولي الإيطالي وآرسنال الإنجليزي.
2- فياريال الإسباني وفالنسيا الإسباني.
3- بنفيكا البرتغالي وآينتراخت فرانكفورت الألماني.
4- سلافيا براج التشيكي وتشيلسي الإنجليزي.
وتُقام مباريات الذهاب لدور الثمانية يومي 11 و18 من إبريل المقبل على ملاعب الفرق المذكورة أولا، على أن تقام مباريات الإياب في الثاني والتاسع من مايو المقبل.
الدور نصف النهائي:
- الفائز من المباراة الأولى (نابولي وآرسنال) يلاقي الفائز من المباراة الثانية (فياريال وفالنسيا).
- الفائز من المباراة الثالثة (بنفيكا وفرانكفورت) يلاقي الفائز من المباراة الرابعة (سلافيا براج وتشيلسي).
ويقام ذهاب نصف النهائي يوم 2 مايو، على أن تقام العودة يوم 9 من الشهر نفسه.
يُذكر أن المباراة النهائية لـ"يوروبا ليج" ستُقام يوم الأربعاء الموافق 29 مايو المقبل على ملعب ستاد باكو الأولمبي في أذربيجان.
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