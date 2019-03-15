صلاح × براهيمي .. صراع عربي على هامش مواجهة ليفربول وبورتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

وضعت قرعة دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة ليفربول الإنجليزي مع بورتو البرتغالي فى مباراة ستشهد صراع عربي أخر .

ويتألق النجم الجزائري ياسين براهيمي نجم التنين البرتغالي فى صفوف فريقه وقاده للدور الرببع النهائى ليواجه محمد صلاح ملهم ليفربول الإنجليزي فى صراع يتفوق فيه النجم المصري.

الخليج 365 يرصد مقارنة بين النجمين وذلك قبل الصدام المتوقع

ياسين براهيمي

لاعب فريق بورتو البرتغالي الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز أهمها الجناح الأيسر والوسط الهجومي.

براهيمي انضم إلى صفوف الدوري البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 14/15 قادمًا من غرناطه الإسباني.

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المرة الخامسة التي يشارك فيها براهيمي في بطولة دوري أبطال أوروبا متساويًا مع الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول، إلا أن اللاعب الجزائري أول مرة يصل إلى الدور ربع نهائي، عكس "مو" الذي وصل إلى نهائي البطولة النسخة الماضية.

براهيمي أحد العناصر الرئيسية في صفوف الفريق البرتغالي حيث شارك هذا الموسم في 24 مباراة بالدوري المحلي، واثنين في الكأس إلى جانب 7 مباريات في بطولة دوري الأبطال، سجل 7 أهداف وصنع 8 آخرين.

محمد صلاح

المرة الخامسة التي يشارك فيها صلاح في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سبق له المشاركة في البطولة نسخة 13/14 رفقة بازل السويسري، ونسخة 14/15 بقميص تشيلسي، و نسخة 15/16 مع روما، بجانب الموسم الماضي رفقة ليفربول الإنجليزي والتي شارك في وصول فريقه إلى نهائي البطولة.

الفرعون المصري شارك في 21 مباراة في البطولة بقميص ليفربول سخل خلالهم 13 هدفًا وصنع 6 آخرين.

إجمالي مشاركات "مو" هذا الموسم رفقة ليفربول 40 مباراة بواقع (30 مباراة في الدوري- مباراتين في الكأس - 8 في دوري الأبطال) سجل خلالهم 20 هدفًا وصنع 7 آخرين.