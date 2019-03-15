محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365
يختتم الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته في تمام الرابعة عصر اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري مساء غد السبت بدوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره شبيبة الساورة في تمام السادسة مساء غد السبت على ملعب الجيش باستاد برج العرب في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويعقد المدرب الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم الجمعة داخل معسكر الفريق، حيث ستشهد المحاضرة مراجعة خطة المباراة وتذكير اللاعبين بالمهام والواجبات المكلفين بها؛ لضمان تحقيق الفوز في مواجهة الغد.
على الجانب الآخر، انتظم الثلاثي سعد سمير ومروان محسن وإسلام محارب، في تدريبات الكرة الجماعية، كما حرص الجهاز الفني على الاطمئنان على اللاعب علي معلول قبل مشاركته في مران اليوم، وكان اللاعب قد اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في مران الخميس مما أثار الشكوك حول جاهزية اللاعب من خوض المباراة.
وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قد أكد على جاهزية معلول للمباراة، لافتًا إلى أن أن الجهاز الفني قرر إراحته من مران الأمس فقط بعد شعور اللاعب بالإجهاد العضلي العام.
الأهلي يحتاج للفوز على شبيبة الساورة لضمان تأهله إلى دور ربع النهائي وتصدر جدول المجموعة الرابعة.
جدير بالذكر أن يحتل المركز الثاني في جدول المجموعة برصيد 7 متساويًا مع فيتا كلوب، بينما يتصدر الجدول شبيبة الساورة برصيد 8 نقاط، ويأتي سيمبا التنزاني في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة الساورة.. وسعد ومروان ينتظمان في المران الجماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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