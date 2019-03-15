قرعة ربع نهائي دوري الأبطال.. صلاح يواجه بورتو.. وصدامات نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: أسفرت قرعة الدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (2018-19) التي أقيمت بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهة ليفربول الإنجليزي ببورتو البرتغالي، وبرشلونة الإسباني بمانشستر يونايتد الإنجليزي. وجاءت نتائج قرعة ربع النهائي كالتالي: 1- أياكس أمستردام الهولندي ويوفنتوس الإيطالي. 2- ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي. 3- توتنهام الإنجليزي ومانشستر سيتي الإنجليزي. 4- برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي. Advertisements وتُقام مباريات الذهاب لدور الثمانية في التاسع والعاشر من إبريل المقبل على ملاعب الفرق المذكورة أولا. وستقام مباريات الإياب في 16 و17 من إبريل. الدور نصف النهائي: -الفائز من المباراة الأولى (أياكس ويوفنتوس) سيواجه الفائز من المباراة الثالثة (توتنهام ومانشستر سيتي). - الفائز من المباراة الرابعة (برشلونة ومانشستر يونايتد) سيواجه الفائز من المباراة الثانية (ليفربول وبورتو). جدير بالذكر أن المباراة النهائية لدوري الأبطال ستُقام في الأول من يونيو على ملعب واندا ميتروبوليتانو في إسبانيا.

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