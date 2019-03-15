انت الان تتابع تفاصيل خبر كم يبلغ سعر تذكرة نهائي دوري أبطال أوروبا؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 مارس 2019 02:44 مساءً - شرع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيع تذاكر المباراة النهائية للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل يوم من مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي.

وأوضح الاتحاد القاري للعبة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الخميس، أن 38 ألف تذكرة من أصل 64500 تذكرة، وهي السعة الرسمية لملعب نهائي دوري الأبطال، ستكون متاحة للجماهير، على أن يستمر بيعها حتى الـ21 من مارس الجاري.

وأشار إلى أن بقية التذاكر، وعددها 17 ألفاً، خصّصت لطرفي المباراة النهائية، المقررة إقامتها في الأول من يونيو المقبل.

ولفت إلى وجود 4 آلاف تذكرة متاحة للجماهير في جميع أرجاء العالم، تباع عبر الموقع الرسمي للبطولة القارية، في حين تخصَّص باقي التذاكر للجنة المحلية المنظمة، والاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والشركاء التجاريين، وهيئات البث، وبرامج الضيافة.

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وشدد "اليويفا" على أن بيع التذاكر لن يكون على أساس "أسبقية الحجز، وإنما عبر قرعة بمجرد انتهاء تقديم الطلبات"، لافتاً إلى أنه سيتم إبلاغ المتقدمين عن طريق البريد الإلكتروني للبطولة، بحلول الخامس من الشهر المقبل، بردٍّ إيجابي أو سلبي.

وتنقسم قيمة تذاكر الموقعة الختامية لـ"أمجد الكؤوس الأوروبية" إلى 4 فئات؛ أعلاها 600 يورو، ثم 450 يورو، و160 يورو، وأخيراً 70 يورو.

وتقام المباراة النهائية على ملعب "واندا ميترو بوليتانو"، معقل أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي ودّع المسابقة القارية إلى جانب جاره اللدود الريال، في حين بقي برشلونة الممثل الإسباني الوحيد في دور الثمانية.

ويحمل فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد لقب النسخ الثلاث الأخيرة من دوري الأبطال، كما أنه يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة القارية الأبرز عالمياً على صعيد الأندية بـ13 لقباً، بفارق واضح عن أقرب مُطارديه ميلان الإيطالي (7 ألقاب)