انت الان تتابع فينالدوم: الإعلام يتجاهل ماني.. وهذا رأيي في صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٥ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

ساديو ماني - محمد صلاح - فيرمينو

أكال الهولندي جورجينو فينالدوم، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، المديح لزميله السنغالي ساديو ماني، بعدما قاد الريدز للتأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، على حساب بايرن ميونيخ الألماني، حسبما أفاد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم الجمعة. علمًا أن ماني سجل هدفين في فوز الريدز خارج ملعبه على بايرن ميونيخ (3-1)، كما أن النجم السنغالي يمتلك 16 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بفارق هدفين عن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، متصدر ترتيب هدافي البريميرليج.

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وقال: "ماني لاعب رائع، أداؤه في المباريات يؤكد ذلك، ماني مهم جدا لليفربول من خلال أهدافه وتمريراته الحاسمة، ويقدم موسمًا مميزًا، أعتقد أنه الأفضل له معنا. وسائل الإعلام لا تتحدث عنه كثيرا، فهناك نجوم يتصدرون المشهد، وساديو يستحق هذا الأمر أيضا". وأضاف فينالدوم: "ماني يسهم كثيرًا في الفوز بالمباريات،