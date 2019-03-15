انت الان تتابع فينالدوم: الإعلام يتجاهل ماني.. وهذا رأيي في صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٥ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
ساديو ماني - محمد صلاح - فيرمينو
أكال الهولندي جورجينو فينالدوم، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، المديح لزميله السنغالي ساديو ماني، بعدما قاد الريدز للتأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، على حساب بايرن ميونيخ الألماني، حسبما أفاد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم الجمعة. علمًا أن ماني سجل هدفين في فوز الريدز خارج ملعبه على بايرن ميونيخ (3-1)، كما أن النجم السنغالي يمتلك 16 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بفارق هدفين عن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، متصدر ترتيب هدافي البريميرليج.
وقال: "ماني لاعب رائع، أداؤه في المباريات يؤكد ذلك، ماني مهم جدا لليفربول من خلال أهدافه وتمريراته الحاسمة، ويقدم موسمًا مميزًا، أعتقد أنه الأفضل له معنا. وسائل الإعلام لا تتحدث عنه كثيرا، فهناك نجوم يتصدرون المشهد، وساديو يستحق هذا الأمر أيضا". وأضاف فينالدوم: "ماني يسهم كثيرًا في الفوز بالمباريات،
وقال: "ماني لاعب رائع، أداؤه في المباريات يؤكد ذلك، ماني مهم جدا لليفربول من خلال أهدافه وتمريراته الحاسمة، ويقدم موسمًا مميزًا، أعتقد أنه الأفضل له معنا. وسائل الإعلام لا تتحدث عنه كثيرا، فهناك نجوم يتصدرون المشهد، وساديو يستحق هذا الأمر أيضا".
وأضاف فينالدوم: "ماني يسهم كثيرًا في الفوز بالمباريات، كما أن محمد صلاح غاب عن التسجيل أمام بايرن ميونيخ، إلا أنه قدم مباراة جيدة، والجماهير تتحدث عن اللاعب إذا سجل هدفين، فالكثير من اللاعبين بإمكانهم فعل ذلك، وصناعة الفارق، عليك أن تتحدث عن الجميع. بالنسبة إليَّ ماني من أفضل اللاعبين بالدوري الإنجليزي".
وواصل: "لم أتحدث مع ليفربول حتى الآن بشأن تجديد عقدي، وهذا لا يعني وجود مشكلة، العقد شيء يخص ليفربول، وسنرى ما سيحدث، لقد وقعت عقدًا لمدة 5 سنوات في صيف 2017، وأحاول بذل أقصى جهد لدي مع الفريق".
كانت هذه تفاصيل خبر فينالدوم: الإعلام يتجاهل ماني.. وهذا رأيي في صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.